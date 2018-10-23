На территории СХПП в 2019 году начнут работу 4 предприятия

На территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП) в 2019 году будут введены в эксплуатацию 4 новых предприятия, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Это предприятие по производству мешков для промышленного использования компании «SumPlast», производство стеклолистов методом термоформации компании «AzerFloat», предприятие по переработке информации «Nexsus Labs» и предприятие «Азерхалча» по производству чистой шерсти (натуральной - ИФ) и шерстяных нитей», - отметили в правительстве.
В целом, статус резидентов парка имеют 17 компаний, чьи инвестиции в проекты оцениваются в $2,8 млрд.
«До конца 2018 года в парке деятельностью начнут 7 предприятий», - подчеркнули в правительстве.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»