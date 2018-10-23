После падения средней зарплаты в Белоруссии премьер провел срочное заседание правительства

Премьер Белоруссии Сергей Румас созвал рабочее совещание сразу после появления данных Белстата о снижении средней зарплаты в сентябре, сообщила пресс-служба Совмина во вторник.

Средняя зарплата в сентябре составила Br963,6 , и по сравнению с августом снизилась на Br24, или на 2,4%. По сравнению с декабрем 2017 года средняя зарплата номинально уменьшилась на 3,2%. В течение предыдущих 8 месяцев уровень средней зарплаты демонстрировал последовательный рост.

Уровень средней зарплаты в сентябре оказался "гораздо ниже оценки правительства".

Как заявил премьер, снижение средней зарплаты в Беларуси произошло из-за уменьшения выручки ряда белорусских предприятий в связи с колебаниями российского рубля. При этом рост зарплат в бюджетном секторе не смог компенсировать снижение уровня оплаты труда в реальном секторе.

Между тем, он обратил внимание, что "средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа".

Кроме того, премьер отметил, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг Br746. По его словам, "это несколько ниже прогноза правительства и, как результат, такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики".

"Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной", - резюмировал премьер-министр.

16 октября после доклада президенту страны С.Румас пообещал, что по данным за сентябрь 2018 года средняя зарплата в стране составит не менее Br1 тыс. и в дальнейшем снижаться не будет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в течение ряда лет неоднократно поручал правительству обеспечить и поддерживать среднюю зарплату в стране на уровне $500 в эквиваленте. В последнее время поручение президента озвучивается в белорусских рублях с учетом проводимой дедолларизации национальной экономики.

По данным Белстата, в августе номинальная начисленная средняя заработная плата работников составляла Br987,5 против Br973,8 в июле 2018 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 11%.

Как сообщалось, с 1 сентября 2018 года в стране повышена зарплата отдельных категорий бюджетников.

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