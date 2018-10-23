Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club

В Баку в отеле Hyatt Regency состоялось закрытое заседание Комитетапоэнергетике Caspian European Club.

Заседание прошло под сопредседательством первого заместителя председателя и главного исполнительного директора Caspian European Club Тельмана Алиева, главы Комитета по энергетике, нефти и газу, главы Рабочей группы по сотрудничеству с Государственным таможенным комитетом Наримана Мамедова и руководителя Рабочей группы по традиционным, альтернативным и возобновляемым источникам энергии Рустама Гасымова. Руководители и представители энергетических и профильных компаний обсудили предложения по развитию энергетического сектора страны.

Данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего направлены в Министерство энергетики Азербайджана, Государственное агентство Азербайджанской Республики по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг». С руководителями этих ведомств будут организованы отдельные встречи глав и представителей компаний-членов Caspian European Club и обсуждены актуальные вопросы и предложения.

По итогам обсуждений в рамках рабочих групп с государственными структурами, будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при участии Caspian Energy International Media Group. С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Основателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.