Азербайджан и Россия заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Баку и Москва выражают заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.

«Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев и замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев на встрече в Москве выразили удовлетворение существующим уровнем связей между структурами оборонной промышленности двух стран и готовность к расширению сотрудничества в указанной сфере», - говорится в сообщении.

Пресс-служба Миноборонпрома отмечает, что стороны достигли соглашения по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев