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Оборона 23.10.2018 17:42

Азербайджан и Россия заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Баку и Москва выражают заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщает пресс-служба Миноборонпрома Азербайджана.

«Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев и замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев на встрече в Москве выразили удовлетворение существующим уровнем связей между структурами оборонной промышленности двух стран и готовность к расширению сотрудничества в указанной сфере», - говорится в сообщении.

Пресс-служба Миноборонпрома отмечает, что стороны достигли соглашения по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]