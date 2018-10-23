Азербайджан увеличит в 2019г добычу золота на 1%

Добыча золота в Азербайджане в 2019 году составит 3 тыс. 175 кг, что на 0,7% выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно обновленным прогнозам, в 2018 году в Азербайджане будет добыто 3 тыс. 151 кг золота, что в 2 раза ниже показателя 2017 года.
Объем добычи медной руды и концентрата в Азербайджане в 2018-2019 годах составит 5 тыс. 152 тонн в год.
В 2017 году добыча золота в Азербайджане составила 6 тыс. 390 кг, медной руды и концентрата – 2 тыс. 62,5 тонн.
Добыча золота, серебра и меди в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Гедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.
Кроме этого, государственное ЗАО "AzerGold" осуществляет добычу золота и серебра с месторождения Човдар, экспорт золотых и серебряных слитков компания осуществляет с 2017 года.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»