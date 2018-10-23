Предпринимателям надо дать право размещать информацию о проверках регулирующих органов в реестре - Путин

Правом заполнять реестр проверок бизнеса наряду с проверяющими должны обладать сами предприниматели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот какая есть идея - можно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию о том, кто из проверяющих, с какой целью, с какими результатами приходил, какие реальные результаты, еще раз хочу подчеркнуть, в итоге получены и как проверка сказалась на работе предпринимателя", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании ежегодного форума "Опора России".
По его мнению, "для этого можно, например, использовать цифровую платформу бизнес-навигатора "Корпорации малого и среднего предпринимательства".
В.Путин напомнил, что в РФ уже действует так называемый реестр проверок, и "его внедрение действительно помогло в известной степени повысить прозрачность контрольной деятельности".
"Однако, сейчас, и вы это, уважаемые коллеги, хорошо тоже знаете, реестр заполняют сами контролирующие организации, причем без всякой формализации, а часто как бог на душу положит. Это не соответствует часто ни интересам бизнеса, ни интересам государства", - сказал глава государства.
"Здесь, конечно, надо порядок наводить и четко регламентировать ведение этого реестра", - сказал В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»