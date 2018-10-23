Король и наследный принц Саудовской Аравии приняли членов семьи убитого журналиста

Король и наследный принц Саудовской Аравии во вторник провели встречу с членами семьи журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает саудовские СМИ.

По их данным, встреча с сыном и братом Дж.Хашкаджи состоялась в королевском дворце в Эр-Рияде.

О деталях встречи не сообщается.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания The Washington Post, исчез 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в парламенте, заявил, что смерть журналиста была спланированным убийством.

Ранее во вторник британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на источники сообщил об обнаружении останков журналиста

Согласно одному из источников, останки Дж.Хашкаджи были обнаружены в саду резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

По его информации, журналиста расчленили, его лицо обезображено.