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Дальнее зарубежье 23.10.2018 19:32

Король и наследный принц Саудовской Аравии приняли членов семьи убитого журналиста

Король и наследный принц Саудовской Аравии во вторник провели встречу с членами семьи журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает саудовские СМИ.

По их данным, встреча с сыном и братом Дж.Хашкаджи состоялась в королевском дворце в Эр-Рияде.

О деталях встречи не сообщается.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания The Washington Post, исчез 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в парламенте, заявил, что смерть журналиста была спланированным убийством.

Ранее во вторник британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на источники сообщил об обнаружении останков журналиста

Согласно одному из источников, останки Дж.Хашкаджи были обнаружены в саду резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

По его информации, журналиста расчленили, его лицо обезображено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, СЕМЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]