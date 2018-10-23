Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 17° 23° 25 Окт 14° 27° 26 Окт 11° 16°

Бизнес и законодательство 23.10.2018 17:49

Более 70% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан

Более 200 германских компаний осуществляют свою деятельность в Азербайджане.

«Более 200 германских компаний осуществляют свою деятельность в Азербайджане. Эти компании также принимают участие в проектах реализуемых государством», - сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с депутатом Бундестага Германии, членом комитета по экономике и энергетике Марком Хауптманном.

По словам министра, Германия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. «По итогам 9 месяцев текущего года Германия занимает 4-ю позицию в торговых отношениях с Азербайджаном, а товарооборот между странами в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 80%. В целом, товарооборот со странами ЕС за 9 месяцев 2018 года увеличился на 42%», - сказал министр.

Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Германией в таких сферах как энергетика, транзит, АПК, промышленность, производство электротехнического оборудования, туризм, фармацевтика.

В свою очередь, М. Хауптманн подчеркнул, что в товарообороте Германии со странами Южного Кавказа на Азербайджан приходится более 70%. Он также выразил заинтересованность ФРГ в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд - Алиев Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018 IfW повысил прогноз роста ВВП Германии в 2018 г. до 2,5% с 2,2% Азербайджан и Германия в ноябре проведут очередное заседание рабгруппы высшего уровня по экономическим вопросам Власти ФРГ ожидают сохранения отставания Восточной Германии от Западной Германские инвестиции в основной капитал в Азербайджане составляют $475,5 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]