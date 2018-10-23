Более 70% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан

Более 200 германских компаний осуществляют свою деятельность в Азербайджане.

«Более 200 германских компаний осуществляют свою деятельность в Азербайджане. Эти компании также принимают участие в проектах реализуемых государством», - сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с депутатом Бундестага Германии, членом комитета по экономике и энергетике Марком Хауптманном.

По словам министра, Германия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. «По итогам 9 месяцев текущего года Германия занимает 4-ю позицию в торговых отношениях с Азербайджаном, а товарооборот между странами в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 80%. В целом, товарооборот со странами ЕС за 9 месяцев 2018 года увеличился на 42%», - сказал министр.

Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Германией в таких сферах как энергетика, транзит, АПК, промышленность, производство электротехнического оборудования, туризм, фармацевтика.

В свою очередь, М. Хауптманн подчеркнул, что в товарообороте Германии со странами Южного Кавказа на Азербайджан приходится более 70%. Он также выразил заинтересованность ФРГ в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Б.Рустамбеков