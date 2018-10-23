Пашинян остался единственным кандидатом на пост премьера Армении, голосование в парламенте состоится в среду

В парламенте Армении завершился срок подачи парламентскими фракциями заявок на выдвижение кандидатур на пост премьер-министра республики.

Ранее во вторник парламентская фракция "Елк", сформированная при участии партии исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", выдвинула его кандидатуру на пост главы правительства.

Кандидатура Н.Пашиняна является единственной на пост премьера.

Фракции Республиканской партии, партий "Процветающая Армения" ("Царукян") и "Дашнакцутюн" заявили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера.

Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте 24 октября, сообщили "Интерфаксу" в аппарате законодательного органа.

16 октября Н.Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее, чем через 30 и не позднее, чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.

Заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян ранее сообщал "Интерфаксу", что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания новых депутатов.