Азербайджан намерен к 2030г увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3,5 тыс. МВт

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт, сообщил заместитель председателя Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Джамиль Меликов.
«Развитие в Азербайджане ВИЭ, обеспечение устойчивого снабжения чистой энергией является одной из основных задач. Это возможно за счет повышения установленных мощностей, которые планируется к 2030 году довести до 3461 МВт», - сообщил Дж.Меликов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
В министерстве энергетики во вторник состоялся круглый стол с участием Госагентства по регулированию энергетических вопросов, ГААВИЭ и компании Siemens Gamensa, посвященный возможностям сотрудничества в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии Азербайджана.
«Представитель Siemens Gamensa Виктория Магуайер Тофт сообщила об интересе компании к сотрудничеству с Азербайджаном в вопросе законодательства по использованию ВИЭ, финансирования и установки ветряных турбин», - говорится в информации.
По данным Минэнерго, установленная мощность по ветряной энергетики Siemens Gamensa составляет 87 ГВт, годовой доход – 11 млрд евро. Компания занимается установкой ветряных турбин на море, суше, техобслуживанием и созданием ветряных парков.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»