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ТЭК 23.10.2018 18:02

Азербайджан намерен к 2030г увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3,5 тыс. МВт

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт, сообщил заместитель председателя Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Джамиль Меликов.

«Развитие в Азербайджане ВИЭ, обеспечение устойчивого снабжения чистой энергией является одной из основных задач. Это возможно за счет повышения установленных мощностей, которые планируется к 2030 году довести до 3461 МВт», - сообщил Дж.Меликов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

В министерстве энергетики во вторник состоялся круглый стол с участием Госагентства по регулированию энергетических вопросов, ГААВИЭ и компании Siemens Gamensa, посвященный возможностям сотрудничества в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии Азербайджана.

«Представитель Siemens Gamensa Виктория Магуайер Тофт сообщила об интересе компании к сотрудничеству с Азербайджаном в вопросе законодательства по использованию ВИЭ, финансирования и установки ветряных турбин», - говорится в информации.

По данным Минэнерго, установленная мощность по ветряной энергетики Siemens Gamensa составляет 87 ГВт, годовой доход – 11 млрд евро. Компания занимается установкой ветряных турбин на море, суше, техобслуживанием и созданием ветряных парков.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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