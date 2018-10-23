ГААД получит 6,4 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,4 млн манатов на строительство автодороги Гобустан-Поладлы.
Автодорога соединяет 6 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.
Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
Азербайджанская ASCO и колумбийская Columbia Shipmanagement планируют создать СП
Азербайджан намерен к 2030г увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3,5 тыс. МВт
Более 70% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли более 60 человек – МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Правительство Финляндии просит парламент учесть в госбюджете дополнительные 6 млн евро, потраченные на июльский саммит РФ-США
Король и наследный принц Саудовской Аравии приняли членов семьи убитого журналиста
Предпринимателям надо дать право размещать информацию о проверках регулирующих органов в реестре - Путин
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»