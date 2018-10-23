ГААД получит 6,4 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,4 млн манатов на строительство автодороги Гобустан-Поладлы.

Автодорога соединяет 6 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде