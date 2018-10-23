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Дальнее зарубежье 23.10.2018 20:56

Страны G7 рассчитывают, что Саудовская Аравия обеспечит всеобъемлющее, заслуживающее доверия, прозрачное расследование убийства Хашкаджи

Страны G7 заявили, что ждут от Саудовской Аравии сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник вечером.

"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия в полноценном сотрудничестве с турецкими правоохранительными органами обеспечит всеобъемлющее, заслуживающее доверия, прозрачное и незамедлительное расследование обстоятельств смерти господина Хашкаджи. Ответственные за убийство должны понести наказание. Саудовская Аравия должна принять меры и удостовериться, что нечто подобное никогда не повторится", - сказано в заявлении ФРГ, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также представителя ЕС по международным делам.

В "семерке" полагают, что "много вопросов" в связи с убийством остаются открытыми.

"Обстоятельства смерти господина Хашкаджи подчеркивают необходимость защиты журналистов и свободы СМИ во всем мире", - сказано в заявлении.

Также страны G7 выразили семье и невесте журналиста соболезнования.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, "СЕМЕРКА", ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]