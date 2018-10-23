Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 18° 23° 26 Окт 15° 26° 27 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:20

Израильская разведка обнаружила в Ираке строящиеся объекты КСИР по производству и модернизации баллистических ракет - СМИ

Иран строит на территории Ирака объекты по производству и модернизации своих ракет, сообщила во вторник газета "Исраэль Хайом" со ссылкой на израильскую разведку.

По данным разведки, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже передал партию баллистических ракет средней дальности иракской шиитской группировке "Хашк аль-Шааби".

Ранее в октябре, пишет издание, сообщалось, что США решили закрыть свое консульство в третьем по величине городе Ирака - Басре, населенной преимущественно шиитами, после получения информации о готовящейся КСИР атаке на представительство.

Израильский министр по стратегическим вопросам и внутренней безопасности Гилад Эрдан, в свою очередь, не исключил, что Иран может использовать Ирак для ракетного нападения на Израиль.

"В любую минуту Иран может спровоцировать беспорядки, которые распространяться на Сирию и Ливан, и мы не можем исключать вероятности того, что Иран использует Ирак в качестве плацдарма для ракетных обстрелов Израиля", - сказал министр, которого цитирует "Исраэль Хайом".

Он сообщил, что в Ливане проиранская радикальная организация "Хезболла" имеет на вооружении порядка 150 тыс. ракет.

В свою очередь шеф израильской внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн заявил, что "если не удастся вытеснить Иран с Ближнего Востока, все мы столкнемся с ситуацией, когда иранские силы распространятся бесконтрольно по всему региону и даже в секторе Газа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАК, ИРАН, РАКЕТЫ


Похожие новости


Израиль пока не намерен присоединяться к коалиции по борьбе с исламскими террористами в Сирии и Ираке - Либерман

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]