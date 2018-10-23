Израильская разведка обнаружила в Ираке строящиеся объекты КСИР по производству и модернизации баллистических ракет - СМИ

Иран строит на территории Ирака объекты по производству и модернизации своих ракет, сообщила во вторник газета "Исраэль Хайом" со ссылкой на израильскую разведку.

По данным разведки, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже передал партию баллистических ракет средней дальности иракской шиитской группировке "Хашк аль-Шааби".

Ранее в октябре, пишет издание, сообщалось, что США решили закрыть свое консульство в третьем по величине городе Ирака - Басре, населенной преимущественно шиитами, после получения информации о готовящейся КСИР атаке на представительство.

Израильский министр по стратегическим вопросам и внутренней безопасности Гилад Эрдан, в свою очередь, не исключил, что Иран может использовать Ирак для ракетного нападения на Израиль.

"В любую минуту Иран может спровоцировать беспорядки, которые распространяться на Сирию и Ливан, и мы не можем исключать вероятности того, что Иран использует Ирак в качестве плацдарма для ракетных обстрелов Израиля", - сказал министр, которого цитирует "Исраэль Хайом".

Он сообщил, что в Ливане проиранская радикальная организация "Хезболла" имеет на вооружении порядка 150 тыс. ракет.

В свою очередь шеф израильской внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн заявил, что "если не удастся вытеснить Иран с Ближнего Востока, все мы столкнемся с ситуацией, когда иранские силы распространятся бесконтрольно по всему региону и даже в секторе Газа".