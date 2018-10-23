Власти Бахрейна и Саудовской Аравии внесли лидера иранского военизированного подразделения "Кудс" Касема Сулеймани и представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью, сообщают во вторник саудовские СМИ.

Также отмечается, что Центр по противодействию финансирования терроризма, в который входят США, а также пять арабских стран: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Оман, - во вторник включил в списки причастных к терроризму нескольких представителей КСИР и афганской группировки "Талибан".