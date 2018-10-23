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Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:47

Саудовская Аравия и Бахрейн внесли представителей Корпуса стражей Исламской революции и главу иранских сил "Кудс" в террористические списки

Власти Бахрейна и Саудовской Аравии внесли лидера иранского военизированного подразделения "Кудс" Касема Сулеймани и представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью, сообщают во вторник саудовские СМИ.

Также отмечается, что Центр по противодействию финансирования терроризма, в который входят США, а также пять арабских стран: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Оман, - во вторник включил в списки причастных к терроризму нескольких представителей КСИР и афганской группировки "Талибан".

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, КСИР, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]