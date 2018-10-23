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Регион 23.10.2018 22:09

Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки

Министр обороны Грузии Леван Изория во вторник встретился с находящимся в Тбилиси с визитом командующим армией США в Европе, генерал-лейтенантом Кристофером Каволи, сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

По ее информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития возможностей центра боевой подготовки (CTC), который был создан в Грузии в рамках совместной программы обучения военнослужащих GDRP ("Программа готовности обороны Грузии").

Расположенный на территории военной базы Вазиани в окрестностях Тбилиси центр боевой подготовки был открыт в мае текущего года. На его территории в рамках GDRP при участии инструкторов США проходят подготовку грузинские военнослужащие.

В начале октября в ходе заседания комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе глава Л.Изория выступил с инициативой создания нового совместного с НАТО центра подготовки. Он заявил, что такой центр может быть создан на базе построенного в Грузии совместно с США центра боевой подготовки. Поего словам, эту идею поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как говорится в сообщении, на встрече Л.Изория и К.Каволи затронули также тему программы GDRP, в рамках которой уже прошло подготовку одно грузинское подразделение.

GDRP осуществляется при участии и поддержки Европейского командования США. Данная программа подразумевает подготовку и оснащение в течение ближайших трех лет девяти грузинских маневренных батальонов.

Ранее Л.Изория заявлял, что данная программа поможет Грузии повысить готовность к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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