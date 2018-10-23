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Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:41

ДРСМД не учитывает новые реалии - Болтон

Договор о ликвидации ракет и средней и меньшей дальности (ДРСМД) не учитывает новую стратегическую реальность, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В настоящее время существует новая стратегическая реальность и необходимы новые нужды, новые требования, которые не являются частью положений существующего договора", - сказал Дж.Болтон о ДРСМД на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве во вторник.

Он подчеркнул: "Что касается этого нового создавшегося положения, стратегической ситуации, она волнует россиян точно так же, как и нас".

В субботу президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона выйти из ДРСМД.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Москва эти обвинения отвергала.

Договор о РСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Ранее в НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер".

В декабре прошлого года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

"США перешли к обвинениям России в том, что поступающая на вооружение крылатая ракета 9М729 имеет дальность, не соответствующую требованиям договора РСМД. При этом американская сторона, как всегда, не приводит никаких доказательств. Мы видим причину только в одном - таких доказательств в принципе нет", - сказала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В конце прошлого года стало известно о решении Минторга США включить в "черный список" два российских предприятия - АО "ОКБ "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". По версии Вашингтона, санкции были введены в связи с тем, что эти предприятия производят для российских военных крылатые ракеты наземного базирования, дальность полета которых запрещена ДРСМД.

В ответ в ОКБ "Новатор" назвали санкции недобросовестной конкуренцией со стороны оборонной промышленности США.

ОКБ "Новатор", в частности, - разработчик семейства крылатых ракет "Калибр", которыми оснащают современные корабли и подлодки ВМФ России.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД


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