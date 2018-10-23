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Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:42

Болтон довел до Путина информацию об обстоятельствах гибели саудовского журналиста

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина об имеющих данных об обстоятельствах гибели в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я проинформировал президента Путина о той информации, которую мы получили по Саудовской Аравии. Вы знаете, что информация эта поступала от президента Трампа и также от госсекретаря Помпео, а также от руководителя ЦРУ Джины Хаспел", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛТОН, ПУТИН, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]