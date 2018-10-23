Болтон довел до Путина информацию об обстоятельствах гибели саудовского журналиста

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что проинформировал президента РФ Владимира Путина об имеющих данных об обстоятельствах гибели в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я проинформировал президента Путина о той информации, которую мы получили по Саудовской Аравии. Вы знаете, что информация эта поступала от президента Трампа и также от госсекретаря Помпео, а также от руководителя ЦРУ Джины Хаспел", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.