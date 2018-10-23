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Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:46

Болтон заявил, что тема вмешательства России в американские выборы обернулась снижением уровня доверия между странами

Тема вмешательства РФ в американские выборы привела к снижению уровня доверия между двумя странами и затормозила развитие дипотношений, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Фактов пока что нет, но это вмешательство привело к снижению доверия, достаточно враждебным эмоциям внутри США, и за последние два года мы не смогли достичь никакого дипломатического прогресса в наших отношениях, что само по себе является негативным фактором", - сказал Д.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

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Тэги: США, РОССИЯ, ДОВЕРИЕ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]