Болтон заявил, что тема вмешательства России в американские выборы обернулась снижением уровня доверия между странами

Тема вмешательства РФ в американские выборы привела к снижению уровня доверия между двумя странами и затормозила развитие дипотношений, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Фактов пока что нет, но это вмешательство привело к снижению доверия, достаточно враждебным эмоциям внутри США, и за последние два года мы не смогли достичь никакого дипломатического прогресса в наших отношениях, что само по себе является негативным фактором", - сказал Д.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".