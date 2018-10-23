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Дальнее зарубежье 23.10.2018 21:51

У ФБР нет данных о вмешательстве РФ в связи с грядущими промежуточными выборами - Болтон

США пока не фиксируют никаких фактов вмешательства со стороны РФ в связи с грядущими промежуточными выборами в стране в ноябре, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своим размерам действия в 2016 году",- сказал Д.Болтон во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"

"Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши клавиатуры. Но я надеюсь, что ничего этого не произойдет",- отметил Д.Болтон.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил после выборов предоставить отчет о подобных попытках.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЫБОРЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]