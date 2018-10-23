У ФБР нет данных о вмешательстве РФ в связи с грядущими промежуточными выборами - Болтон

США пока не фиксируют никаких фактов вмешательства со стороны РФ в связи с грядущими промежуточными выборами в стране в ноябре, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своим размерам действия в 2016 году",- сказал Д.Болтон во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"
"Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши клавиатуры. Но я надеюсь, что ничего этого не произойдет",- отметил Д.Болтон.
По его словам, президент США Дональд Трамп поручил после выборов предоставить отчет о подобных попытках.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»