У ФБР нет данных о вмешательстве РФ в связи с грядущими промежуточными выборами - Болтон

США пока не фиксируют никаких фактов вмешательства со стороны РФ в связи с грядущими промежуточными выборами в стране в ноябре, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своим размерам действия в 2016 году",- сказал Д.Болтон во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"

"Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши клавиатуры. Но я надеюсь, что ничего этого не произойдет",- отметил Д.Болтон.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил после выборов предоставить отчет о подобных попытках.