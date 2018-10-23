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ТЭК 23.10.2018 22:22

ExxonMobil изучит потенциал углеводородов в Западной Грузии

Государственное агентство нефти и газа Грузии (SAOG) во вторник подписало договор о сотрудничестве с американской нефтяной компанией ExxonMobil, специалисты которой изучат и оценят потенциал углеводородных ресурсов на территории Западной Грузии, сообщает Минэкономразвития республики.

По информации ведомства, в структуру которого входит SAOG, стороны договорились, что после анализа геологических и геофизических данных ExxonMobil подготовит отчет и интегрированную базу данных, которые передаст государству.

Американская компания также осуществит переподготовку сотрудников агентства для работы с базой данных и стратиграфического анализа.

"Более 10 лет мы работаем в Черном море и в близлежащих регионах и готовы использовать наши знания и опыт для оценки потенциала Грузии", - сказал представитель американской компании Джонатан Уилсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, глава SAOG Георгий Татишвили отметил: "Отчет, который на основе договора компания подготовит и передаст агентству, будет использован для планирования дальнейшей работы, что в конечном счете приведет к обнаружению в Грузии новых запасов нефти и газа".

В Грузии за все годы добычи нефти, которая началась с 30-х годов прошлого века, в целом было добыто более 28 млн тонн. При этом наибольшие объемы добычи были зафиксированы в 1980-1983 годах - более 3 млн тонн ежегодно. В 2017 году в Грузии было добыто только 32 тыс. тонн нефти (на 17,1% меньше, чем годом ранее). Это самый низкий показатель за все годы добычи нефти в стране.

В настоящее время в Грузии работают 12 нефтяных компаний, которые владеют 25-летними лицензиями на освоение 20 лицензионных блоков. Из них добычей нефти заняты 5 компаний, в числе которых индийская Jindal Petroleum, британская Canargo Georgia, американская Frontera Eastern Georgia, а также грузинские Georgia Oil and Gas и VP Georgia. Остальные семь компаний пока осуществляют поиск и разведку.

Суммарные начальные ресурсы нефти на территории Грузии прогнозируются в объеме 850 млн тонн, из которых 450 млн тонн приходится на сушу, 400 млн тонн - на черноморский шельф страны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, УГЛЕВОДОРОДЫ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]