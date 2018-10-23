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Дальнее зарубежье 23.10.2018 22:03

В плане кибератак на США Россия является лишь "младшим игроком" по сравнению с Китаем - Болтон

Россия по сравнению с Китаем по кибератакам в отношении США - "младший игрок", заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Что касается, так сказать, массированных компьютерных атак, кибератак, я могу привести здесь слова вице-президента Пенса (вице-президента США Майк Пенс - ИФ), которые прозвучали в его речи по поводу того, чем сейчас занимается Китай. И в ней говорилось о том, что Китай сейчас проводит массовые кибератаки против США. Речь была сделана несколько недель назад, вы можете ее прочитать. И там было сказано, что по сравнению с тем, чем занимается Китай, Россию можно назвать просто младшим партнером или младшим игроком", - заявил Д.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

При этом Д.Болтон отметил, что если появится новая информация, доказывающая вмешательство России в президентские выборы в США, то могут быть приняты "какие-то решения".

"Это можно сказать только на основе той информации, которая поступила из тех обвинений, которые были предоставлены определенным лицам. Если же появится какая-то новая информация, доказывающая вмешательство (России - ИФ) в выборы в США, то тогда, наверное, какие-то решения могут быть приняты", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]