Россия по сравнению с Китаем по кибератакам в отношении США - "младший игрок", заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
"Что касается, так сказать, массированных компьютерных атак, кибератак, я могу привести здесь слова вице-президента Пенса (вице-президента США Майк Пенс - ИФ), которые прозвучали в его речи по поводу того, чем сейчас занимается Китай. И в ней говорилось о том, что Китай сейчас проводит массовые кибератаки против США. Речь была сделана несколько недель назад, вы можете ее прочитать. И там было сказано, что по сравнению с тем, чем занимается Китай, Россию можно назвать просто младшим партнером или младшим игроком", - заявил Д.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
При этом Д.Болтон отметил, что если появится новая информация, доказывающая вмешательство России в президентские выборы в США, то могут быть приняты "какие-то решения".
"Это можно сказать только на основе той информации, которая поступила из тех обвинений, которые были предоставлены определенным лицам. Если же появится какая-то новая информация, доказывающая вмешательство (России - ИФ) в выборы в США, то тогда, наверное, какие-то решения могут быть приняты", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»