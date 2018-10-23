Посол Франции в Баку вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста

Посол Франции в Баку Аурелия Бушез во вторник была вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста в связи с визитом мэра Сент-Этьена в Нагорный Карабах, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
«Послу выразили официальный протест в связи с незаконным визитом в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана мэра Сент-Этьена и главы муниципалитета Арнувиля, а также рядом шагов, затрагивающих интересы Азербайджана, суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в комментариях МИД.
Внешнеполитическое ведомство призвало правительство Франции принять эффективные меры для предотвращения действий физических и юридических лиц этой страны, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана включит мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио в «черный список» за незаконное посещение азербайджанского города Шуша в оккупированном Нагорном Карабахе. «Мы решительно осуждаем незаконный визит Г.Пердрио в оккупированный азербайджанский город Шуша в Нагорном Карабахе. Его имя будет включено в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана» за нарушение законодательства Азербайджана – посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.
ExxonMobil изучит потенциал углеводородов в Западной Грузии
Азербайджанская ASCO и колумбийская Columbia Shipmanagement планируют создать СП
Азербайджан намерен к 2030г увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3,5 тыс. МВт
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли более 60 человек – МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
В плане кибератак на США Россия является лишь "младшим игроком" по сравнению с Китаем - Болтон
У ФБР нет данных о вмешательстве РФ в связи с грядущими промежуточными выборами - Болтон
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»