Посол Франции в Баку вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста

Посол Франции в Баку Аурелия Бушез во вторник была вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста в связи с визитом мэра Сент-Этьена в Нагорный Карабах, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Послу выразили официальный протест в связи с незаконным визитом в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана мэра Сент-Этьена и главы муниципалитета Арнувиля, а также рядом шагов, затрагивающих интересы Азербайджана, суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в комментариях МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало правительство Франции принять эффективные меры для предотвращения действий физических и юридических лиц этой страны, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана включит мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио в «черный список» за незаконное посещение азербайджанского города Шуша в оккупированном Нагорном Карабахе. «Мы решительно осуждаем незаконный визит Г.Пердрио в оккупированный азербайджанский город Шуша в Нагорном Карабахе. Его имя будет включено в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана» за нарушение законодательства Азербайджана – посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.