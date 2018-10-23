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Карабахский конфликт 23.10.2018 22:57

Посол Франции в Баку вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста

Посол Франции в Баку Аурелия Бушез во вторник была вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста в связи с визитом мэра Сент-Этьена в Нагорный Карабах, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Послу выразили официальный протест в связи с незаконным визитом в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана мэра Сент-Этьена и главы муниципалитета Арнувиля, а также рядом шагов, затрагивающих интересы Азербайджана, суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в комментариях МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало правительство Франции принять эффективные меры для предотвращения действий физических и юридических лиц этой страны, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана включит мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио в «черный список» за незаконное посещение азербайджанского города Шуша в оккупированном Нагорном Карабахе. «Мы решительно осуждаем незаконный визит Г.Пердрио в оккупированный азербайджанский город Шуша в Нагорном Карабахе. Его имя будет включено в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана» за нарушение законодательства Азербайджана – посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]