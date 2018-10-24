У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:04 во вторник, имел координаты 23,98 градуса северной широты и 122,57 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 99 км восточнее прибрежного города Хуалянь.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Как сообщалось, во вторник в этом же районе в 74 км восточнее города Хуалянь произошло землетрясение такой же силы.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Посол Франции в Баку вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста
Правоохранительные органы Азербайджана и РФ за 5 лет в ходе совместных операций на границе задержали свыше 200 человек, находившихся в розыске
Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в 2019г увеличатся на 2,2%
SOCAR получила в 2018г из госбюджета 442 млн манатов для бурения новых скважин на месторождениях Умид, Карабах и Бабек
Нефть слабо восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $76,8 за баррель
Азербайджан в 2019г направит 223,5 млн манатов на расширение применения системы ОМС
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»