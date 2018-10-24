Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 23° Завтра 15° 26° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 24.10.2018 09:03

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:04 во вторник, имел координаты 23,98 градуса северной широты и 122,57 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 99 км восточнее прибрежного города Хуалянь.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, во вторник в этом же районе в 74 км восточнее города Хуалянь произошло землетрясение такой же силы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: KИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]