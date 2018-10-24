У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:04 во вторник, имел координаты 23,98 градуса северной широты и 122,57 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 99 км восточнее прибрежного города Хуалянь.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, во вторник в этом же районе в 74 км восточнее города Хуалянь произошло землетрясение такой же силы.