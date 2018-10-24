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Финансы 24.10.2018 09:02

Moody`s подтвердило рейтинг Kapital Bank на уровне Ba3, прогноз повышен до «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investor Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте азербайджанского "Kapital Bank" на уровне “Ba3”, отмечается сообщении агентства.

Прогноз рейтинга изменен на «стабильный» с «негативный».

Нынешняя базовая оценка кредитоспособности (BCA) Kapital Bank подтверждена на уровне “b1”, Агентство подтвердило долгосрочную оценку риска контрагентов на уровне Ba2 (cr), краткосрочная оценка риска контрагентов подтверждена на уровне “Not Prime (cr)”.

«Подтверждение рейтинга и изменение прогноза на стабильный являются показателем улучшения операционной среды в Азербайджане, а также устойчивости и платежеспособности банка», - отмечается в сообщении.

Агентство подчеркивает, что Kapital Bank удалось сохранить качество активов, уровень проблемных кредитов составляет всего 6-7%, которые полностью покрываются резервами.

«Качество кредитного портфеля банка лучше, чем в среднем по стране. Это связано с ограниченным кредитованием банка в инвалюте, а также акцентом на обслуживании госпредприятий и пенсионеров», - отмечается в пресс-релизе.

Чистая прибыль Kapital Bank за первое полугодие 2018 года составила 64,8 млн. манатов. Эффективность банка подтверждается его чистой процентной маржой (6,6% в первом полугодии 2018 года) и очень хорошей операционной эффективностью (40,9%). Moody`s ожидает, что показатели рентабельности банка будут оставаться стабильными в течение следующих 12-18 месяцев на фоне стабильной операционной среды.

По оценкам агентствам, Kapital Bank в текущем году направил 94,8 млн манатов на выплату дивидендов акционерам. Несмотря на это агентство прогнозирует сохранение адекватности капитала банка на приемлемом уровне за счет планов завершения допэмиссии акций на 40 млн манатов до конца 2018 года. Кроме этого, агентство ожидает, что Kapital Bank в 2019 году на выплату дивидендов направит 60% чистой прибыли по итогам 2018 года.

Кроме этого, Moody`s ожидает, что рыночные активы и показатели ликвидности банка будут оставаться стабильными.

В долгосрочной перспективе повышение рейтинга банка возможно при условии устойчивого улучшения качества активов.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов

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Тэги: БАНК, РЕЙТИНГ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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