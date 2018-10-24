Племянница Скрипаля не может связаться с родными в Великобритании и боится за свою жизнь - газета

Племянница бывшего офицера ГРУ и экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория заявила, что до сих пор не может связаться с находящимися в Великобритании родственниками и не чувствует себя в безопасности из-за инцидента в Солсбери, сообщает в среду газета "Известия".

"Виктория Скрипаль в беседе с "Известиями" отметила, что не чувствует себя в безопасности после того, как Великобритания "раздула скандал вокруг инцидента в Солсбери". Она также подчеркнула, что с момента, когда Лондон обвинил двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова якобы в отравлении бывшего агента британских спецслужб, у нее не было возможности связаться с потерпевшими родственниками", - говорится в публикации.

"Они (С.Скрипаль и его дочь Юлия - ИФ) нам не звонили, мы с ними связаться тоже не можем. Конечно, я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзя знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надо понимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-то движет, те же британские спецслужбы", - заявила изданию В.Скрипаль.

При этом она отметила, что "не намерена менять свою фамилию и предпринимать какие-то другие шаги".

"Несмотря на то, что я не являюсь прямой родственницей Сергея Скрипаля, я горжусь фамилией своего отца. И я просто оказалась втянута во всю эту ситуацию", - подчеркнула племянница С.Скрипаля.

Она добавила, что по-прежнему не верит в причастность России к отравлению Скрипалей, так как Великобритания до сих пор не предоставила никаких доказательств, отмечается в статье.

"На Западе сейчас любят заявлять о том, что Москва якобы отравила Скрипалей. Но где расследование, доказательства? Моя первая версия была бытовая, что люди просто отравились продуктами. Но мне никто не верил. Потом появился какой-то "Новичок" - весьма странное боевое вещество, которое, с одной стороны, очень ударное, но с другой - им травятся выборочно. Какой-то парадокс. Почему Петров и Боширов не отравились, хотя они его якобы всячески использовали", - сказала в разговоре с "Известиями" В.Скрипаль.

Ранее сообщалось, что Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан А.Петрова и Р.Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее в СМИ появилась информация, что Р.Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.