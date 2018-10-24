В Риме выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали россияне

Власти столицы Италии выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали несколько десятков болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает в среду сайт газеты "Репубблика".

"То, что произошло - это очень странно. Мы должны подробнее изучить это, посмотрим данные камер видеонаблюдения", - заявил руководитель римской пожарной службы Джампьетро Боскаино.

В свою очередь, мэр Рима Вирджиния Раджи отметила, что перед катастрофой "по словам очевидцев, болельщики танцевали на ступенях (эскалатора - ИФ)".

"Мы здесь для того, чтобы разобраться. Власти Рима готовы во всем помогать пострадавшим, их родственникам", - добавила она.

Газета отмечает, что специалисты склоняются к версии, согласно которой именно действия болельщиков, некоторые из которых были в состоянии алкогольного опьянения, привели к обрушению эскалатора. В компании, эксплуатирующей римское метро, заверили, что проверка и ремонт всех эскалаторов поводится ежемесячно.

"Более половины ступеней эскалатора не понесли ущерба. Зато последние ступеньки, менее десяти, полностью вышли из строя", - рассказал журналистам один из работавших на месте происшествия пожарных. "Повсюду лежат бутылки из-под пива и осколки стекла", - добавил он.

Очевидцы рассказали, что в основном пострадавшие получили травмы ног. В большинстве случаев раны не опасные.

В свою очередь, газета "Коррьере делла сера" приводит слова одного из российских болельщиков, заявившего, что эскалатор обрушился не из-за того, что на нем прыгали фанаты. "Нет, не прыгали", - сказал он по-английски журналистам, а затем добавил, уже по-русски: "Никогда! Русские не прыгают".

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводи руководство столичного метро.

Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. При этом в МИД РФ уточнили: "Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения". Раненые доставляются в госпиталь "Умберто I" и ортопедический центр "Остиенсе".

Открыта горячая линия посольства +393802652769.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 по МСК).

По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.