Минэкологии Азербайджана продлило сроки приема предложений для отбора консультанта для оценки нефтезагрязненных территорий на Абшероне

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продлило до 7 ноября в рамках тендера на отбор консультанта для инвентаризации и оценки территорий на Абшеронском полуострове, загрязненных нефтью и прочими веществами, осушения и очистки образовавшихся озер, отмечается в объявлении ведомства.

«Сроки приема предложений истекали 30 октября. Однако, тендерная комиссия приняла решение продлить до 7 ноября сроки приема предложений. Тендерная процедура состоится 8 ноября», - отмечается в объявлении.

В тендере могут принять участие компании, обладающие 10-летним опытом международной работы, профессионализмом, навыками управления, необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Главными критериями отбора станут: цена, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, финансовое положение претендента.

Стоимость участия в тендере – 2 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412)538-85-13, моб. (+99450) 386-52-58. Контактное лицо - Бахрам Агаев.

Н.Аббасова