Минэкологии Азербайджана продлило сроки приема предложений для отбора консультанта для оценки нефтезагрязненных территорий на Абшероне

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продлило до 7 ноября в рамках тендера на отбор консультанта для инвентаризации и оценки территорий на Абшеронском полуострове, загрязненных нефтью и прочими веществами, осушения и очистки образовавшихся озер, отмечается в объявлении ведомства.
«Сроки приема предложений истекали 30 октября. Однако, тендерная комиссия приняла решение продлить до 7 ноября сроки приема предложений. Тендерная процедура состоится 8 ноября», - отмечается в объявлении.
В тендере могут принять участие компании, обладающие 10-летним опытом международной работы, профессионализмом, навыками управления, необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Главными критериями отбора станут: цена, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, финансовое положение претендента.
Стоимость участия в тендере – 2 тыс. манатов.
Телефон для справок: (+99412)538-85-13, моб. (+99450) 386-52-58. Контактное лицо - Бахрам Агаев.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»