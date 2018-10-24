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Инфраструктура и тендеры 24.10.2018 09:13

Минэкологии Азербайджана продлило сроки приема предложений для отбора консультанта для оценки нефтезагрязненных территорий на Абшероне

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продлило до 7 ноября в рамках тендера на отбор консультанта для инвентаризации и оценки территорий на Абшеронском полуострове, загрязненных нефтью и прочими веществами, осушения и очистки образовавшихся озер, отмечается в объявлении ведомства.

«Сроки приема предложений истекали 30 октября. Однако, тендерная комиссия приняла решение продлить до 7 ноября сроки приема предложений. Тендерная процедура состоится 8 ноября», - отмечается в объявлении.

В тендере могут принять участие компании, обладающие 10-летним опытом международной работы, профессионализмом, навыками управления, необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Главными критериями отбора станут: цена, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, финансовое положение претендента.

Стоимость участия в тендере – 2 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412)538-85-13, моб. (+99450) 386-52-58. Контактное лицо - Бахрам Агаев.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]