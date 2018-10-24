США твердо намерены выйти из ДРСМД - Болтон

Решение США выйти из "устаревшего" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ясным и однозначным, заявил "Интерфаксу" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Это решение президента. Я думаю, что оно очень ясное и однозначное, потому мы информируем наших союзников. Это, в частности, было моей целью и здесь, - проинформировать наших российских коллег, так что мы готовы двигаться в этом направлении", - заявил он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Дж.Болтон заявил, что Договор о РСМД устарел.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»