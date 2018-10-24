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Дальнее зарубежье 24.10.2018 09:23

США твердо намерены выйти из ДРСМД - Болтон

Решение США выйти из "устаревшего" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ясным и однозначным, заявил "Интерфаксу" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Это решение президента. Я думаю, что оно очень ясное и однозначное, потому мы информируем наших союзников. Это, в частности, было моей целью и здесь, - проинформировать наших российских коллег, так что мы готовы двигаться в этом направлении", - заявил он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Дж.Болтон заявил, что Договор о РСМД устарел.

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Тэги: США, БОЛТОН, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]