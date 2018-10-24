Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 октября ЦБА установил 1,9496 манат/1EUR (23 октября - 1,9474 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 октября сохранил 0,026 манат/1RUB.

Н.Аббасова