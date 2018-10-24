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СНГ 24.10.2018 09:43

Президенты США И РФ в Париже обсудят возможность полноформатного саммита - Болтон

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил возможности посещения президентом РФ Владимира Путина Вашингтона в будущем году для проведения полноформатного саммита, после чего последует ответный визит Дональда Трампа в Москву.

"Мы рассчитываем, что (полноформатная встреча - ИФ) будет обсуждаться в Париже, и сначала будет возможность полноценного саммита в Вашингтоне в будущем году, после которой будет ответный визит Трампа в Москву позже в том же году. Но обоим лидерам предстоит это обсудить", - заявил Дж.Болтон "Интерфаксу.

Отвечая на вопрос о том, остаётся ли в силе приглашение В.Путину посетить Вашингтон, он сказал: "Да, оно в силе".

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]