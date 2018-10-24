SOCAR получила в 2018г из госбюджета 442 млн манатов для бурения новых скважин на месторождениях Умид, Карабах и Бабек

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) получила в 2018 году из госбюджета более 604,5 млн манатов для проведения буровых работ на ряде месторождений и на покрытие убытков в связи с продажей газа ОАО «Азерэнержи», сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
"Из предусмотренных в бюджете на 2018 год 663,2 млн манатов на бурение на месторождениях Умид, Карабах и Бабек, SOCAR уже получила 442 млн манатов", - сказал И.Ахмедов.
Кроме этого, SOCAR получила 162,5 млн манатов из предусмотренных в госбюджете на 2018 год для SOCAR субсидий в размере 300 млн манатов. «Полученные средства направлены на покрытие убытков Госнефтекомпании Азербайджана в связи с продажей ОАО "Азерэнержи" импортируемого газа по цене ниже его контрактной стоимости», - отметил И.Ахмедов.
Как сообщалось ранее, парламент Азербайджана летом одобрил поправки в госбюджет Азербайджана на 2018 год, согласно которым SOCAR получит 963,2 млн манатов.
Эти средства будут выделены по двум направлениям. В частности, SOCAR получит 663,2 млн манатов на проведение бурения на ряде месторождений (Умид, Карабах, Бабек). Эти средства будут выделены посредством докапитализации SOCAR.
Кроме этого, еще 300 млн манатов Госнефтекомпания получит для покрытия убытков в связи с продажей ОАО "Азерэнержи" газа по более низкой цене, нежели SOCAR его импортирует.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»