Совет Федерации осудил блокаду Кубы со стороны США

Совет Федерации вслед за Госдумой принял заявление о необходимости безотлагательной отмены экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, введенной Соединенными Штатами Америки.

"Совет Федерации решительно осуждает экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны США и заявляет о поддержке дружественного кубинского народа, который уже более полувека в сложнейших геополитических условиях самоотверженно защищает свой суверенитет и неотъемлемое демократическое право на самостоятельный выбор модели развития", - говорится в заявлении, принятом на пленарном заседании СФ в среду.

Совет Федерации призывал США к выполнению резолюций Генассамблеи ООН, а Конгресс США - "к безотлагательной отмене законодательных актов об экономической, торговой и финансовой блокаде Республики Куба".

18 октября Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН с призывом прекратить блокаду Кубы со стороны США, обращение было приурочено к запланированному на конец октября заседанию ГА ООН, на котором будет рассматриваться вопрос о Кубе.

В Думе напомнили, что блокада США в отношении Кубы продолжается более 55 лет и что эмбарго наносит серьезный ущерб социально-экономическому развитию Кубы и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права.

"Госдума выражает протест против попыток США проводить в отношении Кубы политику гегемонии и экспансии, систематически нарушая такие принципы международного права, как невмешательство во внутренние дела, суверенное равенство государств, равноправие и самоопределение народов, свобода международной торговли и международного судоходства, закрепленные в актах ООН", - заявили в Думе.