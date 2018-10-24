НАТО не стремится к конфронтации, но готова защищать всех союзников от любых угроз - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что военные учения Trident Juncture 2018 демонстрируют, что Североатлантический альянс не нацелен на конфронтацию, но готов защищать всех своих союзников.
"Trident Juncture дают ясный сигнал нашим странам (членам НАТО - ИФ) и любым потенциальным соперникам. НАТО не стремится к конфронтации, но мы всегда готовы защищать всех наших союзников от любой угрозы", - сказал Й.Столтенберг журналистам в Брюсселе.
Он отметил, что в ходе учений будет отрабатываться сценарий боевых действий в вымышленной ситуации.
"Сценарий вымышленный, но те уроки, которые мы вынесем (из учений - ИФ), будут реальными", - добавил генсек НАТО.
По его словам, участники Trident Juncture будут разделены на северный и южный фронты, которые будут "играть роль вымышленного агрессора и оборонительных сил НАТО".
Й.Столтенберг также указал на то, что военные учения продемонстрируют готовность альянса к восстановлению суверенитета союзника НАТО.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»