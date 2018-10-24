Дата и темы следующей встречи Совета Россия - НАТО обсуждаются - Столтенберг

Дата и повестка следующей встречи Совета Россия - НАТО (СРН) прорабатываются в настоящее время, сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы пока не определили дату следующей встречи Совета Россия - НАТО", - сказал он.

"Сейчас мы обсуждаем с Россией, как провести следующую встречу Совета Россия - НАТО, какие темы мы будем обсуждать", - добавил Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции.

В начале октября чиновник штаб-квартиры НАТО на условиях анонимности сообщил журналистам, что Североатлантический альянс намерен договориться провести заседание СРН до конца 2018 года.

По его словам, альянс неизменно продолжает оставаться заинтересованным в проведении заседаний Совета Россия-НАТО на уровне послов.

Источник напомнил, что последнее заседание СРН состоялось в мае этого года.