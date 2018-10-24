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Дальнее зарубежье 24.10.2018 13:46

Дата и темы следующей встречи Совета Россия - НАТО обсуждаются - Столтенберг

Дата и повестка следующей встречи Совета Россия - НАТО (СРН) прорабатываются в настоящее время, сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы пока не определили дату следующей встречи Совета Россия - НАТО", - сказал он.

"Сейчас мы обсуждаем с Россией, как провести следующую встречу Совета Россия - НАТО, какие темы мы будем обсуждать", - добавил Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции.

В начале октября чиновник штаб-квартиры НАТО на условиях анонимности сообщил журналистам, что Североатлантический альянс намерен договориться провести заседание СРН до конца 2018 года.

По его словам, альянс неизменно продолжает оставаться заинтересованным в проведении заседаний Совета Россия-НАТО на уровне послов.

Источник напомнил, что последнее заседание СРН состоялось в мае этого года.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СОВЕТ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]