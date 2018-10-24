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Дальнее зарубежье 24.10.2018 14:05

Ford сменил главу своего бизнеса в Китае

Американский производитель автомобилей Ford Motor Co. назначил Чена Аннинга новым руководителем своего китайского подразделения вместо ушедшего в отставку по личным причинам Джейсона Луо, говорится в пресс-релизе Ford.

Кроме того, китайский бизнес, ранее входивший в состав Азиатско-Тихоокеанского региона, будет выделен в самостоятельное подразделение.

Таким образом Ford надеется вернуться к росту продаж на крупнейшем авторынке мира. В 2017 году продажи Ford в Китае снизились на 6% по сравнению с 2016 годом, а за 9 месяцев 2018 года падение составляет 30%.

Ч.Аннинг проработал в Ford 17 лет, после чего возглавил китайское подразделение Jaguar Land Rover. Затем он работал гендиректором китайского автопроизводителя Chery Automobile, откуда уволился в прошлом месяце.

Акции Ford дешевеют на 0,35% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании упала на 31%, до $33,52 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, FORD, РУКОВОДСТВО, СМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]