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Регион 24.10.2018 14:45

Министры обороны России и Турции 27 октября обсудят ситуацию в Идлибе - СМИ

Глава минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу проведут встречу в Стамбуле 27 октября "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого министра обороны.

По его информации, на встрече министры, в частности, обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что четырехсторонняя встреча с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию пройдет 27 октября в Стамбуле.

По его словам, встреча будет направлена на сближение позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса.

Он отметил, что в повестке саммита - обсуждение ситуации в Сирии на местах, соглашение России и Турции по Идлибу, политический процесс, возможные способы устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]