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СНГ 24.10.2018 15:02

Шойгу обращает внимание на стремление Запада повысить наступательные возможности своих войск в Европе

Западные страны работают над повышением скорости переброски войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой - обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", - сказал С.Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

По его словам, для организации приёма и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создается система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", - отметил С.Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ЗАПАД, МОБИЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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