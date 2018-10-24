Шойгу обращает внимание на стремление Запада повысить наступательные возможности своих войск в Европе

Западные страны работают над повышением скорости переброски войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой - обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", - сказал С.Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

По его словам, для организации приёма и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создается система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", - отметил С.Шойгу.