Россияне считают самой доходной из профессий деятельность юриста, адвоката и прокурора - опрос

Россияне самой престижной из профессий считают деятельность врача, а самой доходной - юриста, адвоката и прокурора, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
По результатам социологического исследования, лидером "народного" рейтинга наиболее престижной профессии на сегодняшний день является профессия врача (26% респондентов), причем эта доля заметно выросла по сравнению со всеми предыдущими годами измерений (по 12% в 2012 г. и 2009 г., 11% в 2006 г.). Второе место занимают учителя (16%), третье - юристы (14%). Также в пятерку самых престижных профессий входят сферы информационных технологий (12%) и рабочие профессии (11%).
Каждый десятый опрошенный (10%) назвал военнослужащих, еще 9% - экономистов, а 8% считают престижной профессию инженера.
С точки зрения доходности профессия юриста, адвоката и прокурора по-прежнему сохраняет лидерство в рейтинге (15%). Еще 13% назвали политическую сферу деятельности. Высокооплачиваемыми также признаются профессии врача и нефтяника (по 12%). Рейтинг продолжают предприниматели (11%), банкиры (10%), государственные служащие (9%), руководители и программисты (по 8%), военнослужащие (7%), экономисты, рабочие профессии и менеджеры (по 6%).
Более четверти россиян (28%) утверждают, что на выбор их профессии в первую очередь повлияли собственные увлечения и интересы. А 23% респондентов признались, что так сложились обстоятельства. Еще 16% руководствовались престижем профессии и возможностью карьерного роста. Для 12% опрошенных главным критерием являлась оплата труда в данной профессии. Каждый десятый (10%) следовал семейной традиции. Столько же (10%) выбрали профессию, исходя из востребованности на рынке труда.
Инициативный опрос был проведен 22 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»