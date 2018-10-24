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Дальнее зарубежье 24.10.2018 15:32

Столтенберг выразил надежду на продление договора по СНВ после 2021 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на то, что Россия и США найдут способ договориться о продлении договора СНВ-3.

"Я приветствую тот факт, что один из вопросов, который сейчас обсуждается между Россией и США, которые являются партнерами по СНВ, касается того, как решить вопрос того, что им нужно новое решение для того, чтобы сохранить СНВ после 2021 года. Я надеюсь, что они найдут способ сделать это", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Также он сообщил, что Североатлантический альянс и Россия еще не приняли решение по дате нового Совета Россия-НАТО.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - 10 лет, до 2021 года.

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Тэги: НАТО, СНВ, ГЕНСЕК, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]