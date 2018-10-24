Столтенберг выразил надежду на продление договора по СНВ после 2021 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на то, что Россия и США найдут способ договориться о продлении договора СНВ-3.
"Я приветствую тот факт, что один из вопросов, который сейчас обсуждается между Россией и США, которые являются партнерами по СНВ, касается того, как решить вопрос того, что им нужно новое решение для того, чтобы сохранить СНВ после 2021 года. Я надеюсь, что они найдут способ сделать это", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе.
Также он сообщил, что Североатлантический альянс и Россия еще не приняли решение по дате нового Совета Россия-НАТО.
Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - 10 лет, до 2021 года.
Президент Алиев и Болтон провели переговоры в Баку
Мамедъяров обсудил с Болтоном взаимодействие Азербайджана и США в борьбе с терроризмом, обозначил позицию Баку по Карабаху - МИД
Власти Азербайджана в бюджете на 2019 год предусмотрели около $32 млн на проведение муниципальных выборов
Производство карбамида в Азербайджане на 2019г прогнозируется в объеме 400 тыс. тонн
Госструктуры Азербайджана в 2019г получат дополнительно 9 млн манатов в связи с увеличением нормы командировочных расходов
ТЭС Canub в Азербайджане в январе-сентябре выработала около 3,3 млрд кВт/час электроэнергии
Россиянам предложат горнолыжные туры в Азербайджан
В России проживают до 3 млн азербайджанцев – Госкомитет по работе с диаспорой
Нашелся минимум один победитель рекордной лотереи в США с джек-потом в $1,6 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Началась регистрация на 8-й Международный Caspian Energy Forum Kvemo Kartli
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»