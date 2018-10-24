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Дальнее зарубежье 24.10.2018 16:00

Глава МВД Италии возложил вину за инцидент в римском метро на российских "псевдоболельщиков"

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что российские болельщики команды ЦСКА сами начали беспорядки, которые привели к трагическому инциденту в метрополитене Рима.

"Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА - ИФ), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали", - сказал министр в эфире радиостанции RTL.

При этом М.Сальвини отметил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.

Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (21:00). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МВД, БОЛЕЛЬЩИКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]