Премьер Украины обещает больше не поднимать цену на газ для населения до конца отопительного сезона

Цена на газ для населения Украины не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона, заверяет украинский премьер Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября текущего года.

"Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что Украина вошла в отопительный сезон с достаточным уровнем накопления природного газа, отопительному сезону ничего не угрожает.

"В хранилищах накоплен достаточный уровень газа. Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает", - сказал он.

По состоянию на 22 октября 2018 года, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют 16,983 млрд куб. м. В период с 8 апреля по 22 октября запасы в хранилищах возросли в 2,3 раза или на 9,55 млрд куб. м.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.