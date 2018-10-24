Песков: США приняли решение о выходе из ДРСМД и в ближайшем будущем формализуют этот процесс

США в ближайшее время начнут процесс по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем будущем уже формализуют процесс выхода из этого договора", - сказал Д.Песков в среду журналистам.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.
Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее называл ДРСМД "устаревшим договором".
"Это решение (решение США выйти из ДРСМД - ИФ) президента. Я думаю, что оно очень ясное и однозначное, потому мы информируем наших союзников. Это, в частности, было моей целью и здесь, - проинформировать наших российских коллег, так что мы готовы двигаться в этом направлении", - заявил ранее Дж.Болтон "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала.
ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.
Президент Алиев и Болтон провели переговоры в Баку
Мамедъяров обсудил с Болтоном взаимодействие Азербайджана и США в борьбе с терроризмом, обозначил позицию Баку по Карабаху - МИД
Власти Азербайджана в бюджете на 2019 год предусмотрели около $32 млн на проведение муниципальных выборов
Производство карбамида в Азербайджане на 2019г прогнозируется в объеме 400 тыс. тонн
Госструктуры Азербайджана в 2019г получат дополнительно 9 млн манатов в связи с увеличением нормы командировочных расходов
ТЭС Canub в Азербайджане в январе-сентябре выработала около 3,3 млрд кВт/час электроэнергии
Россиянам предложат горнолыжные туры в Азербайджан
В России проживают до 3 млн азербайджанцев – Госкомитет по работе с диаспорой
Нашелся минимум один победитель рекордной лотереи в США с джек-потом в $1,6 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Началась регистрация на 8-й Международный Caspian Energy Forum Kvemo Kartli
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»