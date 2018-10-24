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Дальнее зарубежье 24.10.2018 13:32

Песков: США приняли решение о выходе из ДРСМД и в ближайшем будущем формализуют этот процесс

США в ближайшее время начнут процесс по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем будущем уже формализуют процесс выхода из этого договора", - сказал Д.Песков в среду журналистам.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее называл ДРСМД "устаревшим договором".

"Это решение (решение США выйти из ДРСМД - ИФ) президента. Я думаю, что оно очень ясное и однозначное, потому мы информируем наших союзников. Это, в частности, было моей целью и здесь, - проинформировать наших российских коллег, так что мы готовы двигаться в этом направлении", - заявил ранее Дж.Болтон "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]