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Дальнее зарубежье 24.10.2018 13:34

Путин и Конте встретятся с представителями итальянского бизнеса - Песков

Президент РФ Владимир Путин и глава совета министров Италии Джузеппе Конте проведут встречу с итальянскими деловыми кругами, в рамках которой будет открыт новый завод.

"Главы делегаций проведут встречу с представителями итальянских деловых кругов. В рамках этой встречи состоится открытие завода по производству высоковольтных электродвигателей компании "Русские электрические двигатели" в Челябинске", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

По его словам, церемония открытия пройдет в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Италии 24 октября находится с визитом в России.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЛИДЕРЫ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]