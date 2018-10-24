Путин и Конте встретятся с представителями итальянского бизнеса - Песков

Президент РФ Владимир Путин и глава совета министров Италии Джузеппе Конте проведут встречу с итальянскими деловыми кругами, в рамках которой будет открыт новый завод.

"Главы делегаций проведут встречу с представителями итальянских деловых кругов. В рамках этой встречи состоится открытие завода по производству высоковольтных электродвигателей компании "Русские электрические двигатели" в Челябинске", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

По его словам, церемония открытия пройдет в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Италии 24 октября находится с визитом в России.