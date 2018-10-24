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Дальнее зарубежье 24.10.2018 16:36

В Кремле восприняли заявление Трампа о планах наращивать ядерный потенциал как объявление о намерении ввязаться в гонку вооружений

В Москве считают чрезвычайно опасными заявления президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал, фактически это объявление намерения ввязаться в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений", - сказал он в среду журналистам.

Так Д.Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что США будут наращивать количество ядерных вооружений, пока Россия и Китай "не придут в себя".

"Это сделает мир более опасным. Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили: и президент говорил, и на иных уровнях, что мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

В понедельник Д.Трамп заявил, что США продолжат увеличивать запасы ядерного оружия, пока РФ и КНР не изменят свою линию поведения.

"Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать (ядерный арсенал - ИФ)", - сказал он журналистам у Белого дома.

"Это угроза, (...) которая включает в себя и Китай, и Россию, и любого, кто хочет играть в эти игры", - отметил он.

Он пояснил, что хотел бы остановить наращивание ядерных вооружений, а затем начать их сокращение, но это пока не представляется возможным.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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