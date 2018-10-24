В Facebook и Twitter не обнаружили признаков вмешательства Китая в ноябрьские выборы в США - СМИ

Компании Facebook и Twitter не обнаружили признаков вмешательства Китая в грядущие промежуточные выборы в Конгресс США, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на заявление представителей компаний.
"Медиа-гиганты сообщали ранее, что кампании по дезинформации в онлайне перед выборами 6 ноября, по всей видимости, могут происходить из России и Ирана. Но представители обеих компаний, говорившие на условиях анонимности, заявили, что не нашли доказательств такой деятельности из Китая", - сообщает агентство.
Президент США Дональд Трамп в сентябре заявил, что Китай пытался вмешаться в предстоящие в США промежуточные выборы в конгресс США. Затем в октябре президент США говорил, что Россия и Китай действительно пытались повлиять на американские выборы в 2016 году, однако именно китайское вмешательство беспокоит его больше всего.
"И я думаю, что Китай - более серьёзная проблема" - говорил президент США.
Вице-президент США Майк Пенс в октябре обвинил Китай во вмешательстве в американскую демократию.
В свою очередь в КНР призвали Вашингтон прекратить беспочвенные обвинения в адрес Пекина, настаивая на том, что Китай не вмешивается во внутренние дела других государств.
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