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Туризм 24.10.2018 13:58

Россиянам предложат горнолыжные туры в Азербайджан

Туроператор "Интурист" предложит россиянам предстоящей зимой туры на горнолыжный курорт Азербайджана Шахдаг, сообщила журналистам руководитель клиентского сервиса компании Наталья Никифорова.

"Новинкой в нашем ассортименте станет горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, который входит в первую тройку самых популярных в странах СНГ. Это курорт с довольно-таки развитой инфраструктурой. На Шахдаге небольшой перепад высот, но среди туристов это место становится все более популярным", — рассказала она.

По словам Н.Никифоровой, на курорте 14 трасс общей протяженностью 16,8 км, две зоны для фристайла и своя лыжная школа. Перелет будет осуществляться регулярными рейсами.

Курорт Шахдаг расположен в горах Восточного Кавказа в трех часах езды на машине от Баку. Он открылся в 2013 году, трассы расположены на высоте 1400-2500 метров над уровнем моря. Здесь современные подъемники австрийской компании Doppelmayer, ими управляет компания из Андорры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯНЕ, ШАХДАГ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]