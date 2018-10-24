Россиянам предложат горнолыжные туры в Азербайджан

Туроператор "Интурист" предложит россиянам предстоящей зимой туры на горнолыжный курорт Азербайджана Шахдаг, сообщила журналистам руководитель клиентского сервиса компании Наталья Никифорова.
"Новинкой в нашем ассортименте станет горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане, который входит в первую тройку самых популярных в странах СНГ. Это курорт с довольно-таки развитой инфраструктурой. На Шахдаге небольшой перепад высот, но среди туристов это место становится все более популярным", — рассказала она.
По словам Н.Никифоровой, на курорте 14 трасс общей протяженностью 16,8 км, две зоны для фристайла и своя лыжная школа. Перелет будет осуществляться регулярными рейсами.
Курорт Шахдаг расположен в горах Восточного Кавказа в трех часах езды на машине от Баку. Он открылся в 2013 году, трассы расположены на высоте 1400-2500 метров над уровнем моря. Здесь современные подъемники австрийской компании Doppelmayer, ими управляет компания из Андорры.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»