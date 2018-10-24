Бездефицитный бюджет фонда страхования безработных в Азербайджане в 2019г превысит 83 млн манатов

Доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы в 2019 году составят 83,421 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно проекту бюджета, доходы фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы за работников бюджетных организаций – 13,06 млн манатов, поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы, удерживаемых с работников бюджетных организаций – 13,06 млн. манатов, работников в частном секторе – 57,3 млн. манатов, остальное - прочих источников.
Расходы Фонда в 2019 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице – 11 млн. манатов, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 1,8 млн. манатов, организация трудовых бирж и ярмарок - 150 тыс. манатов, организация оплачиваемых общественных работ – 1,9 млн. манатов.
Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в следующем году составят 42,041 млн манатов, на совместное финансирование части заработных плат страхуемых лиц на определенное время (от 3 до 12 месяцев) – 5 млн манатов, расходы на содержание органов занятости - 19,26 млн. манатов.
Закон «О страховании от безработицы», который вступил в силу с 1 января 2018 года, предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок.
В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.
Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.
Страховой тариф формируется из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию.
Для аккумуляции средств, направляемых на страхование от безработицы, создан специальный Фонд страхования от безработицы.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»