Началась регистрация на 8-й Международный Caspian Energy Forum Kvemo Kartli

Началась регистрация на 8-й Международный Caspian Energy ForumKvemo Kartli,который пройдет в Тбилиси 14-15 ноября 2018 года, сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Форум состоится при поддержке Губернатора региона Квемо Картли, Посольства Азербайджанской Республики в Грузии и Caspian European Club. Организатором является компания Caspian Energy Georgia.

В Caspian Energy Forum Kvemo Kartli примут участие более 100 делегатов среди которых, руководители государственных структур Грузии и Азербайджана, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний и финансовых институтов.

Согласно программе, в первый день пройдут пленарные сессии с участием членов Правительства Грузии и бизнесменов. На второй день состоится тур по региону Квемо Картли с целью ознакомления предпринимателей с инвестиционными возможностями региона, с уже функционирующими предприятиями. Основные темы Caspian Energy Forum Kvemo Kartli будет посвящены сельскому хозяйству, производству продуктов питания и напитков, туризму и другим секторам экономики.

В программе мероприятия предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда и тура по региону. Регистрацию можно пройти по ссылке: http://caspianenergyforum.com/kvemokartli/index.php/ru/

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев.