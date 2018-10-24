Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных по примеру ЕС

Гендиректор Apple Inc. Тим Кук призвал правительство США принять комплексный закон о защите персональных данных по образу и подобию Генерального регламента о защите данных (GDPR) Европейского союза, вступившего в силу в мае.

"Пришло время для всего мира, включая мою родную страну, последовать примеру ЕС. Мы в Apple полностью поддерживаем принятие в США комплексного федерального закона о конфиденциальности персональных данных", - приводит BBC заявление Т.Кука на международной конференции по проблемам защиты данных в Брюсселе.

По словам главы Apple, в настоящее время информация о потребителях используется в качестве оружия против них, пишет бельгийская L`Echo.

"Эти обрывки данных, каждый из которых сам по себе достаточно безвреден, тщательно собираются, синтезируются, ими торгуют, их продают, - сказал Т.Кук. - Нельзя приукрашивать последствия. Речь идет о настоящей слежке".

Технологических гигантов, включая Google, Facebook и саму Apple, часто обвиняют в извлечении прибыли из персональных данных пользователей.