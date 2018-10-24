Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 23° Завтра 16° 26° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 24.10.2018 14:24

Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных по примеру ЕС

Гендиректор Apple Inc. Тим Кук призвал правительство США принять комплексный закон о защите персональных данных по образу и подобию Генерального регламента о защите данных (GDPR) Европейского союза, вступившего в силу в мае.

"Пришло время для всего мира, включая мою родную страну, последовать примеру ЕС. Мы в Apple полностью поддерживаем принятие в США комплексного федерального закона о конфиденциальности персональных данных", - приводит BBC заявление Т.Кука на международной конференции по проблемам защиты данных в Брюсселе.

По словам главы Apple, в настоящее время информация о потребителях используется в качестве оружия против них, пишет бельгийская L`Echo.

"Эти обрывки данных, каждый из которых сам по себе достаточно безвреден, тщательно собираются, синтезируются, ими торгуют, их продают, - сказал Т.Кук. - Нельзя приукрашивать последствия. Речь идет о настоящей слежке".

Технологических гигантов, включая Google, Facebook и саму Apple, часто обвиняют в извлечении прибыли из персональных данных пользователей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, APPLE, ДАННЫЕ, GDPR


Похожие новости


Трамп призвал Apple перенести производство в США Бывший сотрудник Apple обвинен в краже данных о проекте в сфере самоуправляемых автомобилей Apple и Samsung урегулировали 7-летний спор о патентах в США Apple сократила заказы на сборку новых iPhone в этом году на 20% Показатели Apple во II финквартале превзошли прогнозы, компания увеличит поощрение акционеров Apple намерена выпустить три новых модели iPhone в 2018 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]