Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 23° Завтра 16° 26° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 24.10.2018 14:25

Рухани указал на возможную связь США с убийством саудовского журналиста в Стамбуле

Убийцы саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи не решились бы на подобное преступление, не заручившись поддержкой со стороны США, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Никто в современном мире не мог представить, что мы увидим такое организованное убийство, и я не думаю, что без получения поддержки со стороны США какая-либо страна осмелилась совершить такое преступление", - приводит выступление Х.Рухани на заседании кабинета министров Ирана официальный сайт президента.

Президент Ирана также призвал власти Турции беспристрастно расследовать убийство Дж.Хашкаджи.

"Все аспекты преступления, ставшего беспрецедентным за последние десятилетия, должны быть представлены миру", - сказал он.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, ЖУРНАЛИСТ, ПОДОЗРЕНИЯ


Похожие новости


В Тегеране назвали актом мести санкции США, нацеленные на иранское ополчение "Басидж" США, противодействуя иранскому экспорту нефти, принимают меры для стабильности нефтяного рынка - госдеп США добиваются смены власти в Иране - президент Рухани Иран справится с американскими санкциями - Хаменеи США выходят из договора о дружбе с Ираном 1955 года - Помпео Действия США в отношении Ирана вредят мировой экономике - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]